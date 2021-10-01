МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России выросло в годовом выражении, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак. Потребление электричества вырсло на 6,32%, до 81,88 млрд киловатт-час.

"Потребление электроэнергии в России с начала сентября выросло на 6,32%, до 81,88 миллиарда кВт.ч, выработка за этот период выросла на 7,26%, до 84 миллиарда кВт.ч. Энергопотребление с начала года увеличилось на 5,49% и составило 801,75 миллиарда кВт.ч, выработка – на 6,42%, до 818,9 миллиарда кВт.ч", — сообщил замглавы Минэнерго РФ.

Помимо этого, как указал Грабчак, в Единой энергосистеме РФ (ЕЭС) потребление с начала сентября возросло на 6,37% и составило 80,67 миллиарда кВт.ч, с начала года – на 5,59%, до 789,7 миллиарда кВт.ч.

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