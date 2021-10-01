МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам сегодняшних торгов достигла исторического максимума — 52 835 рублей за тонну, следует из данных торгов. Цена на газ в Европе приблизилась к рекордным $1200 за тысячу кубов

Стоимость авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России в первый день нового квартала выросла на 1,8%, до рекордных 52 835 рублей за тонну. Прошлый рекорд — 52 584 рубля — был установлен почти три года назад, 29 октября 2018 года.

Котировки других биржевых товаров изменились не столь сильно. Так, сжиженные газы (СУГи) после вчерашнего роста почти на 3% подешевели на 0,7%, до 40 216 рублей за тонну.

Стоимость бензина по итогам торгов изменилась совсем незначительно: марки Аи-92 — увеличилась на 0,17%, до 57 612 рублей за тонну, а марки Аи-95 — снизилась на 1 копейку, оставшись на уровне 60 354 рублей за тонну.

Кроме того, цена на дизельное топливо выросла на 0,2%, до 50 485 рублей за тонну. Мазут также вырос в цене — на 0,9%, до 26 448 рублей за тонну.