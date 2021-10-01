МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике) при участии Газпромбанка открыл в Ставропольском крае свой третий ветропарк — Бондаревскую ВЭС, завершив таким образом крупнейший инвестпроект в ветровой энергетике РФ с бюджетом свыше 100 миллиардов рублей, сообщает банк.

"В Ипатовском городском округе Ставропольсого края при участии Газпромбанка открыт третий ветропарк АО "НоваВинд" (дивизиона"Росатома" по ветроэнергетике) – "Бондаревская ВЭС". Таким образом, завершен крупнейший проект в ветровой энергетике России с бюджетом свыше 100 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Теперь на юге России действуют пять ветроэнергетических станций госкорпорации "Росатом" общей установленной мощностью 660 МВт. Ветроэлектростанции с момента начала эксплуатации поставили в единую сеть России 1 миллион МВТ/ч электроэнергии.

Газпромбанк является финансовым партнером "Росатома" в этом проекте. На сегодняшний день банк профинансировал в общей сложности более 60% проектов в сфере возобновляемой энергетики в стране.

"Газпромбанк в качестве современного ESG-ориентированного фининститута крайне заинтересован в развитии зеленых активов, при этом перспективы российского рынка ветровой энергетики мы оцениваем весьма положительно. В целом ВИЭ-проекты – одно из приоритетных направлений кредитной политики банка, и мы видим потенциал в расширении взаимодействия с "Росатомом" в данной сфере", – приводится в релизе комментарий начальника департамента финансирования энергетики, телеком и атомной промышленности Газпромбанка Ильи Девиченского.

"В России сегодня вырабатывается курс энергоперехода, постепенного переключения от традиционных энергоносителей к альтернативным источникам… Ставрополье участвует в этой работе… Уже по итогам этого года доля альтернативной энергетики в энергобалансе Ставрополья превысит 15%. А выброс парниковых газов за счет этого сократится на 900 тысяч тонн в год", – сказал в свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Мы успешно реализовали уже более половины нашего объема мощностей в рамках первой программы ДПМ ВИЭ. Создана эффективная цепочка поставок с участием предприятий госкорпорации, собственная служба эксплуатации и обслуживания ВЭС. Локализована новая современная технология ВЭУ. Завод по производству генераторов и гондол ВЭУ вышел на проектную мощность. Кратно повысился уровень и сроки реализации наших проектов. Эффективность выбранных площадок гарантирует нам высокий КИУМ, своевременную поставку ветровой энергии в единую сеть России и, соответственно, возврат вложенных инвестиций", — отметил гендиректор "НоваВинда" Александр Корчагин.