Москва, 3 окт — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз вызвал "кадровый кризис" в администрации президента США из-за позиции Джо Байдена по газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщает издание The New York Times. Куда развернет "Северный поток-2" после выборов в Германии

По информации NYT, сенатор Круз, известный непримиримой позицией в отношении "Северного потока-2", отказывается утверждать 59 американских послов в верхней палате конгресса. В связи с этим сенаторы вынуждены тратить много времени на обсуждение кандидатур дипломатов, что существенно осложняет работу сената.

Глава международного комитета сената Боб Менендез назвал действия Круза "беспроцентными". При этом он отметил, что республиканец подрывает весь процесс национальной безопасности, препятствуя назначению даже на те должности, которые не имеют отношения к политическим вопросам.