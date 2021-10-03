МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. С первого октября, когда "Газпром" начал поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока", транзит газа в Венгрию через Украину полностью не прекратился, но упал почти в 4 раза, а 2 октября — еще в 2 раза, по данным "Оператора ГТС Украины". В то же время, согласно информации оператора ГТС Венгрии, в воскресенье третьего октября транзит на венгерско-украинской границе отсутствует вообще. Аналитики оценили последствия высоких цен на газ для потребителей

В пятницу "Оператор ГТС Украины" сообщил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины, начав поставки из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию в рамках новых договоренностей, которые были достигнуты в конце сентября. При этом мощности на выход в Венгрию законтрактованы "Газпромом" на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 миллиона кубометров в сутки.

Однако, по данным на сайте оператора, прокачка газа через пункт "Берегово" на границе Украины с Венгрией в этот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше — в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.

ТРАНЗИТ КАК БЫ ЕСТЬ, НО ЕГО ВРОДЕ И НЕТ

Венгерский оператор ГТС FGSZ в пятницу подтвердил РИА Новости, что поставки на границе с Украиной не прекратились, о чем свидетельствовали и данные на сайте компании. "Как вы можете видеть, потоки из Украины не прерывались, однако, их объем значительно сократился по сравнению с предыдущими днями", — сообщали в компании.

Тем не менее, по оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, 3 октября транзит газа через Украину в Венгрию точке "Берегово" отсутствует. Данных "Оператора ГТС Украины" 3 октября пока нет.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов пояснил РИА Новости, что поставки в Венгрию через пункт "Берегово" осуществляет только "Газпром". Это означает, что поток российского газа, вопреки заявлениям украинской стороны, в пятницу и субботу точно был. "Упал и прекратился — разные вещи. Украина сознательно вводит в заблуждение", — считает эксперт.

В этом контексте стоит отметить, что "Газпром" поставляет газ в Венгрию в рамках целого портфеля контрактов. Помимо работы с MVM CEEnergy Ltd. (с которой и были подписаны два новых долгосрочных контракта 27 сентября), экспорт российского газа в Венгрию идет по контрактам "Газпром экспорта" и с другими компаниями, а также на основании разовых сделок. Так, в 2020 году Венгрия импортировала 8,6 миллиарда кубометров российского газа, а новые контракты с MVM рассчитаны только на 4,5 миллиарда.

"Сегодня через "Берегово" транзита уже нет (согласно данным FGSZ — ред.). Но веры Украине особой нет, надо разобраться в реальной ситуации. Со стороны Венгрии нет никаких жалоб, то есть покупатель доволен. Все это может быть только началом истории. Я бы на месте "Газпрома" уже сейчас предложил отправить европейских наблюдателей на измерительные станции на границе России и Украины", — добавляет Симонов. Зеленский сообщил, что готов к встрече с Путиным

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПОТЕРЯЛА УКРАИНА

Подобного рода заявления со стороны Украины звучат, несмотря на то, что сама она признает отсутствие нарушений "Газпромом" контрактных обязательств по транзиту. Так, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что "Газпром" имеет право не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом должен оплачивать эти мощности по принципу "качай или плати".

Сложность для Украины в отсутствии физического потока газа на границе с Венгрией заключается в том, что Киев потерял возможность виртуального реверса газа с венгерской территории через свою ГТС. Теперь Украина намерена переориентировать импорт на точки соединения с Польшей, Румынией, Словакией.

Как заявил в пятницу доктор экономических наук, профессор, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт" Андрей Конопляник, все годы использования схемы виртуального реверса Украина фактически получала необоснованные доходы за осуществленный не в полном объеме транзит газа, так как часть поставляемого продукта отбиралась из трубы сразу после входа в ГТС Украины.

Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев уточнил РИА Новости, что в 2020 году объем поставок в Украину из Венгрии составил 4,2 миллиарда кубометров или 26,4% от всего импорта газа. При этом общая доля виртуального реверса (с учетом поставок из Словакии и Польши) в суммарном импорте газа на Украину равна, по итогам 2020 года, 45%.

"В случае Венгрии на реверс приходилось в 2020 году почти 44% всего транзита газа. Заместить выпадающие объемы может Словакия (виртуальный реверс с ней формально запущен 1 марта 2020 года)", — считает он.