МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в Венгрию в воскресение возобновлен, свидетельствуют данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ. Аналитики оценили последствия высоких цен на газ для потребителей

Согласно информации на сайте FGSZ, поток газа через пункт "Берегово" на венгерско-украинской границе, по данным на 22.00 мск, составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час, тогда как ранее в течение дня прокачка полностью отсутствовала.

"Оператор ГТС Украины" в пятницу заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через украинскую территорию, начав поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября.

Однако, согласно информации на сайте оператора, прокачка газа через пункт "Берегово" на границе Украины с Венгрией в этот день не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров. В то же время еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше — 18,528 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше — в два раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.

Данных "Оператора ГТС Украины" за 3 октября пока нет.

Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию.