МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Опрошенные "Известиями" эксперты назвали плюсы для России от рекордно высоких цен на уголь, которые менее чем за полгода выросли на 300% и превысили планку в 200 долларов за тонну энергетического угля. Причем, по мнению специалистов, в ближайшее десятилетие уголь по-прежнему будет востребован. Ценам на уголь предсказали взрывной рост

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Пучкарева, речь об "отыгранности" угольной отрасли — не вопрос ближайшего десятилетия. Он считает, что текущие цены на уголь скорее всего носят временный характер, но даже после коррекции они все равно будут превышать докризисные показатели.

На взгляд аналитика ГК "Финам" Алексея Калачева, быстрый рост энергопотребления в развивающихся странах ЮВА будет еще несколько лет или десятилетий способствовать поддержанию мирового спроса на уголь, и объемы потребления угля продолжат расти.

При этом аналитики отмечают, что экспорт угля практически беспрерывно растет в натуральном и ценовом выражении на протяжении последних 15 лет. Например, в прошлом году Россия поставила за рубеж 199 миллионов тонн угля, что на 30 миллионов тонн больше по сравнению с результатами 2016 года. Кроме того, европейские страны попросили Россию ввозить больше угля. При этом в конце сентября сообщалось, что промышленные центры на северо-востоке Китая столкнулись с энергетическим кризисом, приведшим к вынужденному снижению подачи электричества из-за нехватки угля.