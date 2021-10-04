БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) надеется в самое ближайшее время представить свои предложения мер поддержки уязвимых слоёв населения Евросоюза на фоне роста цен на энергию, рассказала представитель пресс-службы ЕК Дана Спинан на брифинге. Немцам напомнили, как не замерзнуть в случае отключения тепла

"Вопрос очень важный — цены на энергию и пакет мер, путей, как страны ЕС могут работать (с этой проблемой — ред.), чтобы защитить уязвимых потребителей… Мы надеемся, что сможем представить их (предложения — ред.) в очень скором времени", — сказала она.

Другой представитель ЕК во второй половине сентября сообщил, что Еврокомиссия не исключает, что окажет поддержку странам Евросоюза из-за роста цен на электричество, который может быть связан в том числе с высокими ценами на газ. ЕК изучает различные инструменты, которые она сама и страны союза могут использовать в данной ситуации, добавил он.

Государства союза располагают собственными мерами поддержки уязвимых слоёв населения в подобных ситуациях, некоторые уже применяют их, также отмечали представители. Однако ЕК и государства ЕС должны очень внимательно изучить причины роста цен на энергию, поскольку она зависит далеко не только от цены на газ там, где она вырабатывается с помощью этого топлива. В Кремле оценили взможность прямого газового контракта с Украиной

Цена на "голубое топливо" в Евросоюзе находится на высоком уровне и недавно пробивала очередные рекордные отметки. Эксперты отмечали, что ранее и оптовые цены на электроэнергию в союзе также были на рекордных значениях. Отмечалось, что помимо цены на газ, вклад в рост оптовой стоимости электроэнергии вносит и увеличение цены выбросов углерода в европейской системе ETS.

В конечной цене на электричество для потребителей при этом учитывается не только энергоноситель, при помощи которого она вырабатывалась, но, среди прочего, стоимость транспортировки и распределения, а также налоги и сборы. Поэтому в разных странах союза влияние роста цен на газ на стоимость электричества для населения и промышленности очень разное, отмечали эксперты. Поэтому ситуация требовала тщательной оценки во избежание ошибок в диагнозе и решении проблем там, где они появились, отмечала ЕК.