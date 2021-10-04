МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. "Сибур" и ТАИФ завершили сделку по объединению на базе "Сибур Холдинга", в сообщили в пресс-службе "Сибура". Объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Forbes предупреждает о скорой энергетической катастрофе в Европе

"Сделка по объединению "Сибура" и ТАИФ закрыта", — сказали в компании.

"Сибур" и ТАИФ в конце сентября сообщили, что приступили к завершению сделки по объединению, подписав соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании на базе ПАО "Сибур Холдинг". В рамках сделки "Сибур" получил контрольный пакет акций в ТАИФ за 15% своих собственных акций. Остальная часть акций ТАИФ была приобретена за счет денежного возмещения через выпуск нескольких серий биржевых облигаций.

В периметр сделки вошли такие активы ТАИФ, как ТГК-16, "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим".

Структура акционеров компании теперь выглядит так: 30,6% принадлежит бизнесмену Леониду Михельсону, 15% — акционерам ТАИФ, 14,5% — Геннадию Тимченко, на действующий и бывший менеджмент компании приходится около 12,3%, на группу "Согаз" 10,6%, за китайской Sinopec — 8,5%, столько же у китайского Фонда Шелкового пути.