КИШИНЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что газопровод из румынского города Яссы до Кишинева полностью функционален и открывает доступ на европейский энергетический рынок. В Евросоюзе планируют обсудить nовышение независимости от импорта газа

"Газопровод Яссы — Кишинев полностью функционален, об этом я был проинформирован сегодня на встрече с генеральным директором Transgaz Romаnia Ионом Стерияном и администратором Eurotransgaz Николае Даном. После многих лет работы и бюрократии газопровод Яссы — Кишинев дает нам доступ на европейский энергетический рынок", — написал Спыну на своей странице в Facebook.

Он заявил, что обсудил с представителями румынской стороны возможность начать поставки природного газа через новый газопровод в ближайшее время.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдавии и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы — Унгены до Кишинева. Официальная церемония начала строительства была проведена в феврале 2019 года, сами работы стартовали в мае того же года. Строительство было завершено в августе 2020 года.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.