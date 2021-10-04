МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по "Северному потоку 2" падала ниже 1130 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Оператор начал заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"

Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник практически достигла уровня в 1200 долларов за тысячу кубометров, добравшись до рекордного значения в 1198,7 доллара в 17.14 мск.

Однако позднее, на фоне сообщений по газопроводу "Северный поток 2", опускалась до уровня 1123,9 доллара за тысячу кубов в 17.50 мск. По состоянию на 18.04 мск цена подросла до 1159,3 доллара за тысячу кубометров.

Датское энергетическое агентство в понедельник объявило, что одна из ниток "Северного потока 2" полностью соответствует всем условиям для эксплуатации, включая требования по сертификации, а второй нитке для этого необходимо выполнение нескольких условий.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG также сообщил о том, что начинает наполнять газом первую нитку для проведения дальнейшего тестирования, а на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы. В целом весь газопровод прошел независимую сертификацию.