Фьючерсная цена газа в Европе начала падать ниже $1130 на новостях по "Северному потоку-2"
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на новостях по "Северному потоку 2" падала ниже 1130 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник практически достигла уровня в 1200 долларов за тысячу кубометров, добравшись до рекордного значения в 1198,7 доллара в 17.14 мск.
Однако позднее, на фоне сообщений по газопроводу "Северный поток 2", опускалась до уровня 1123,9 доллара за тысячу кубов в 17.50 мск. По состоянию на 18.04 мск цена подросла до 1159,3 доллара за тысячу кубометров.
Датское энергетическое агентство в понедельник объявило, что одна из ниток "Северного потока 2" полностью соответствует всем условиям для эксплуатации, включая требования по сертификации, а второй нитке для этого необходимо выполнение нескольких условий.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG также сообщил о том, что начинает наполнять газом первую нитку для проведения дальнейшего тестирования, а на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы. В целом весь газопровод прошел независимую сертификацию.
https://1prime.ru/energy/20211004/834874210.html