МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Цены на природный газ в ЕС снизятся в 2022 году с текущих рекордных уровней, прогнозируют главы крупнейших мировых нефтетрейдеров в рамках конференции Energy Intelligence Forum. Fitch спрогнозировало реакцию рынка нефти на решение ОПЕК+

Гендиректор Vitol Рассел Харди (Russell Hardy), слова которого приводит агентство Блумберг, сказал, что "немного обеспокоен" влиянием инфляции на цены. Он ожидает, что цены на газ в Европе в сентябре-октябре составят около 530 долларов за 1 тысячу кубометров, однако динамика будет полностью зависеть от погодных условий. Стоимость нефти марки Brent Харди ожидает на уровне 75 долларов за баррель.

Глава Gunvor Торбьёрн Торнквист (Torbjorn Tornqvist) в свою очередь полагает, что стоимость газа в Европе в 2022 году составит около 720 долларов за 1 тысячу кубических метров. Цена Brent, по мнению Торнквиста, в следующем году составит 85 долларов за баррель.

Глава Trafigura Джереми Вейр (Jeremy Weir) ожидает, что цены на газ в следующем году будут находиться у отметки в 420 долларов за тысячу кубометров, а стоимость нефти составит примерно 90 долларов за баррель.

Ноябрьский фьючерс по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник торгуется в диапазоне 1123-1199 долларов за тысячу кубометров.