ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. США пока не готовы комментировать сообщения о начале заполнения газопровода "Северный поток 2", но считают проект геополитическим и продолжают выступать против его реализации, сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. Эксперты оценили, сколько займет заполнение "Северного потока-2" газом

"У нас нет конкретной реакции на заявление, на которое вы ссылаетесь. Наша политика, которую мы очень ясно обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода, мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации, и мы продолжим применять закон в соответствии с периодическими оценками ситуации, которые, конечно, проводятся", — сказал Прайс на ежедневном брифинге.

Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока 2", начал заполнять газом первую нитку трубопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.

В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.