МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" вновь начал предлагать поставки газа в Европу в 2022 году в рамках торгов на своей электронной платформе (ЭТП) после недельного перерыва, следует из опубликованного компанией календаря торгов. В Еврокомиссии рассказали о возможных мерах на фоне скачка цен на газ

ЭТП для "Газпрома" — это дополнительный инструмент продажи газа в Европу, помимо долгосрочных контрактов и сторонних платформ. Первая торговая сессия на ЭТП состоялась 20 сентября 2018 года. В 2019 году "Газпром экспорт" реализовал через платформу 15,1 миллиарда кубометров газа, в 2020 году — 27,1 миллиарда кубометров.

Согласно опубликованному графику, "Газпром экспорт" на сессиях с 4 по 8 октября выставил предложения о поставке газа в Европу в третьем квартале 2022 года, а также в целом в 2023 году. Точками поставок обозначены немецкий хаб Trading Hub Europe (THE), а также австрийский VTP Austria.

В конце августа агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что "Газпром экспорт" ограничил продажи газа на своей электронной платформе с поставкой в 2022 году после того, как суд ФРГ подтвердил позицию немецкого регулятора о том, что "Северный поток 2" не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. В то же время, два представителя "Газпрома", на чьи слова ссылалось агентство, заявляли, что связи между этими событиями нет.

Кроме того, источник РИА Новости на рынке на прошлой неделе пояснял, что отсутствие предложений в графике торгов на ЭТП о продажах газа в Европу с поставкой в 2022 году не означает их полного прекращения, они вполне могут снова появиться на будущих торговых сессиях.

Дефицит предложения газа на рынке Европы продолжает подталкивать цены на "голубое топливо" к новым рекордам. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за 1 тысячу кубометров, к концу августа она приблизилась к отметке 600 долларов. В понедельник цена газа вплотную приближалась к отметке 1200 долларов за тысячу кубометров, но так и не пробила ее.