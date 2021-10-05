МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Рынок Европы сейчас практически в равной степени привлекателен для производителей сжиженного природного газа, как и рынок Азии, однако вряд ли рост поставок СПГ европейским потребителям позволит сбалансировать ситуацию этой зимой, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Власти еврозоны намерены следить за динамикой цен на энергию

"Поставки СПГ в Европу уже выросли по сравнению с минимумами июля-августа (они опускались до 4,5 миллиарда кубометров в месяц), в ноябре-декабре рост продолжится (при благоприятных условиях можно ожидать увеличения до 10-12 миллиардов кубометров в месяц), но их объем недостаточен, чтобы сбалансировать рынок", — считает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА

По данным международного аналитического агентства S&P Global Platts, 30 сентября индекс JKM, индикатор цен на газ в Азии, для ноябрьских спотовых поставок СПГ в регион достиг рекорда, составив 34,47 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ) или около 1231 доллара за тысячу кубометров. "Газпром экспорт" предложил Европе поставки газа на своей площадке торгов

Традиционно цены на азиатском рынке существенно превышают европейские, одна индекс TTF сейчас находится практически на том же уровне. Так, стоимость ноябрьского фьючерса на газ TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник несколько раз практически достигала уровня в 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. На спотовом рынке контракты "день вперед" с поставкой 5 октября стоят 1065 долларов за тысячу кубометров.

Как считает Белогорьев, эпоха так называемой "азиатской премии", по-видимому, уходит в прошлое, что было заметно уже в 2019-2020 годах, когда цены на газ были экстремально низкими.

"Но и сейчас спотовые цены на европейских хабах мало чем отличаются от азиатских. Более того, весьма вероятно, что европейские цены следуют за азиатскими (вопреки сложным рассуждениям о значении дисбаланса на европейском рынке и действиях "Газпрома"). Основной центр международного ценообразования находится в Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Республика Корея), поскольку именно здесь определяется баланс мирового рынка СПГ", — отметил он.

ЗИМНИЙ ПРОГНОЗ

По мнению Белогорьева, цены на СПГ в Азии в четвертом квартале будут выше, чем в третьем. "Общее ожидание, что среднеквартальные цены существенно увеличатся и могут превысить даже 28 долларов за MMBtu, тогда как в третьем квартале JKM достиг 17 долларов", — полагает он. Эксперты оценили, сколько займет заполнение "Северного потока-2" газом

При этом в январе-марте 2022 года, напротив, есть основания ожидать резкого снижения цен, особенно если зима в северном полушарии не выдастся вновь холодной, добавил эксперт.

Старший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова отмечает, что цены на СПГ в Азии зимой могут стабилизироваться. "В новый зимний сезон (с октября по март) в АТР ожидается замедление роста импорта СПГ с 10% до менее 5%. Это связано с прогнозируемыми более мягкими температурами по сравнению с прошлым годом, торможением китайской экономики, а также растущими трубопроводными поставками в регион, в том числе по "Силе Сибири". На этом фоне можно ожидать стабилизацию цен на СПГ", — сказала она.

В Европе перспективы высоких цен на газ пока остаются устойчивыми. Как ранее говорил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, период сверхвысоких цен на газ может продлиться до конца зимы, и если запуск "Северного потока 2" будет задерживаться, то тенденция лишь усилится.

Однако, по оценке Колбиковой, "азиатская премия" зимой, по ожиданиям, будет равна лишь 1 доллару за MMBtu.

ПОЧЕМУ СПГ НЕ ЛЕЧИТ?

Профиль поставок СПГ с глобальных рынков в 2021 году достаточно стабильный: три четверти сжиженного природного газа уходит в АТР, а в Европу – порядка 17%. Похожая пропорция наблюдалась и в предыдущие годы, отметил аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов. В Еврокомиссии рассказали о возможных мерах на фоне скачка цен на газ

"В этом году Европе не удалось сильно изменить этот тренд. Цены лишь в отдельные дни превышают азиатские, а значит, экспортерам СПГ, в том числе и из США, нет значительных стимулов наращивать поставки на европейский рынок. Поставки СПГ в Европу увеличатся только при устойчивом долгосрочном превышении цен над азиатскими. Но для такого сценария пока нет предпосылок, поскольку Китай требует все новых и новых объемов энергоносителей на фоне начавшегося энергокризиса", — отметил он.

Колбикова полагает, что в Европе на фоне восстановления экономик после COVID-19 есть все предпосылки для роста импорта СПГ в пределах 10% к уровням прошлой зимы, когда основные потребности покрывались трубопроводными поставками. "Однако многое будет зависеть от сроков начала эксплуатации "Северного потока 2", — сказала эксперт.

"Несмотря на то, что спотовые цены в Азии и Европе почти сравнялись, отсюда и умеренный рост поставок в Европу, спрос в Азии растет слишком быстро, чтобы в условиях ограниченного предложения (в том числе американского СПГ) можно было бы перенаправить в Европу существенные объемы", — считает Белогорьев.

Чтобы насытить рынок Европы, учитывая запасы газа в европейских ПХГ ниже средних пятилетних значений, нужно заметно увеличивать поставки российского трубопроводного газа, заключил он.

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