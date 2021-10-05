МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, достигнув 1427 долларов за тысячу кубометров, к уровню понедельника подскакивала более чем на 20%, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне чуть ниже 1190 долларов за тысячу кубометров, росла в течение дня и в 15.26 мск подскочила до рекордных 1427,4 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 23% превысило расчётную цену понедельника. К 15.37 мск цена отскочила до 1369,4 доллара за тысячу кубометров.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.
https://1prime.ru/energy/20211005/834880482.html
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