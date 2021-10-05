МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, достигнув 1427 долларов за тысячу кубометров, к уровню понедельника подскакивала более чем на 20%, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. На Украине обвинили Россию в "накручивании" цен на газ в Европе

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне чуть ниже 1190 долларов за тысячу кубометров, росла в течение дня и в 15.26 мск подскочила до рекордных 1427,4 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 23% превысило расчётную цену понедельника. К 15.37 мск цена отскочила до 1369,4 доллара за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.