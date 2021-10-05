МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) потребовало от Nord Stream 2 AG предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток 2" всем нормативным требованиям ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на регулятора. Saxo Bank оценил влияние запуска "Северного потока-2" на цены на газ

"Регулятор Германии обратился к Nord Stream 2 AG с просьбой "предоставить информацию и, в случае необходимости, доказательства" того, что газопровод будет соответствовать всем нормативным требованиям до ввода в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

В частности, Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.

По данным агентства, регулятор не исключает, что Nord Stream 2 AG в ближайшем будущем введет в эксплуатацию одну из ниток соединительного трубопровода.

Nord Stream 2 AG — оператор газопровода "Северный поток 2", единственный акционером которого является "Газпром". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставили финансирование. Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток 2".

"Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока 2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.