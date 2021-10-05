МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Оператор газопровода "Северный поток 2", компания Nord Stream 2 AG, не соответствует условиям сертификации Германии из-за критериев анбандлинга, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на письмо членов Европарламента еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон. Saxo Bank оценил влияние запуска "Северного потока-2" на цены на газ

Принцип анбандлинга заключается в требовании по разделению компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой газа по трубопроводу.

"Законодатели, которые контролируют работу Европейского парламента над законодательством ЕС о газовом рынке, заявили, что (оператор — ред.) "Северного потока 2" не соответствует условиям немецкой сертификации, так как не соответствует критериям анбандлинга", — говорится в письме. Группа законодателей ЕП призвала исполнительный орган блока обеспечить полное соответствие оператора газопровода законам ЕС, сообщило агентство.

"Первым шагом в этом направлении было бы четкое и обоснованное мнение комиссии насчет процедуры сертификации в соответствии с газовой директивой", — пишут члены ЕП. Отмечается, что ЕК следует быть готовой к принятию мер, если транспортировка газа по газопроводу в Германию начнется раньше, чем проект получит необходимые разрешения.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

"Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.

В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.