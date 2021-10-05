БРЮССЕЛЬ, 5 окт — ПРАЙМ. Если поставки газа из России не увеличатся в ближайшее время, а зима окажется холодной, то в Евросоюзе могут быть очень высокие цены на электроэнергию и перебои со снабжением потребителей, заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть до конца года

Беспокойство по поводу зимнего дефицита электроэнергии вызвано низким уровнем запасов газа в европейских хранилищах. К ним добавляется и острая глобальная конкуренция за газ, сказал он.

Более того, чрезмерное стимулирование мировой экономики из-за кризиса, вызванного коронавирусом, привело к резкому увеличению спроса на электроэнергию во всем мире, отметил эксперт.

"Мы ожидаем, что, если Россия не будет сдерживать поставки газа, чтобы добиться согласований по трубопроводу "Северный поток 2", то "Газпром" увеличит поставки после того, как внутренние хранилища будут заполнены. Это ожидается примерно в конце текущего месяца. В противном случае и с учетом конкуренции с Азией, цены могут остаться высокими в зимние месяцы, а более холодная, чем обычно, зима несёт риск перебоев с поставками и нормирования (подачи электроэнергии — ред.)", — сказал эксперт.

Цена "голубого топлива" в Евросоюзе находится на высоком уровне и регулярно покоряет новые вершины. В частности, цена фьючерсов на газ в Европе обновила во вторник рекорд, превысив 1450 долларов за 1 тысячу кубометров. К уровню понедельника, тем самым, она подскакивала более чем на 25%, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Эксперты отмечали, что оптовые цены на электроэнергию в Евросоюзе поднимались на этом фоне до рекордных значений. Эта ситуация влияет и на стоимость электроэнергии для потребителей, однако в различной степени, поскольку схемы ценообразования в странах ЕС разные.

Евросоюз в настоящее время ищет варианты смягчения ситуации, не исключены и новые рекомендации Еврокомиссии по определённым аспектам функционирования газового рынка. Тема роста цен на электроэнергию будет поднята на саммите лидеров стран союза в октябре.