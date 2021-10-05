МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цена ближайших фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросла на 22% к расчётной цене понедельника, превысила рекордные 1400 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Нефть Brent достигла $83 за баррель впервые с октября 2018 года

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 1200 долларов, в течение дня демонстрировала устойчивый рост, достигая в моменте исторического максимума — 1456,8 доллара — а к концу торгов чуть снизилась, составила 1414,7 доллара за тысячу кубометров, что на 22% выше расчётной цены понедельника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Как отмечали эксперты, рост фьючерсных цен на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.