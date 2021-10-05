КИЕВ, 5 окт — ПРАЙМ. Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон принял участие в заседании политического комитета НАТО по энергетической безопасности и заявил об опасности строительства газопроводов в обход Украины, сообщается на сайте компании. Перегрелись. Россия покажет Европе, где брать дешевый газ

"Ключевыми вопросами, которые обсуждались в рамках встреч, были вызовы евроатлантической безопасности, в частности, строительство газопроводов в обход Украины и использование в качестве инструмента манипуляций в геополитических целях, что приводит к уязвимости энергетических рынков всего региона", — говорится в релизе компании.

Макогон отметил, что Украина уже не раз сталкивалась с использованием газа, как гибридного геополитического оружия. "Сегодня это явление стало общеевропейской проблемой с учетом текущей ценовой конъюнктуры на рынках газа и манипуляций с поставками голубого топлива в ЕС. То, что происходит в энергетической сфере, является угрозой не только для Украины, но и для всех европейских стран. Вопрос надежности газовых поставок является неотъемлемой составляющей трансатлантической энергетической безопасности. Но, к сожалению, пока мы наблюдаем, как газ становится инструментом политического влияния. И мы должны это остановить", — цитирует Макогона пресс-служба.

Также он отметил, что украинская ГТС всегда была надежным партнером для Европы, и уже сегодня компания готова предложить дополнительные мощности для транспортировки газа в ЕС, чтобы способствовать решению проблемы с дефицитом газа на энергетических рынках.

"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.