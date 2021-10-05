С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Нестабильная ситуация с ценами на европейском рынке газа, если не принимать мер, будет сохраняться, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный. Перегрелись. Россия покажет Европе, где брать дешевый газ

Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 5 октября фьючерсные цены в моменте превышала рекордные 1450 долларов.

"Нестабильность будет сохраняться, потому что все решения, которые принимались, носили более политический характер, а не прагматический…. Несбалансированность всей этой политики приводит к таким катаклизмам…. Я думаю, что проблемы, если не будут приняты меры, будут только усиливаться", — сказал Завальный, отвечая на вопрос о том, как цены на газ в Европе могут повести себя в ближайшее время.

Он добавил, что причины высоких цен на газ в Европе — не в российских поставках: "Газпром", который иногда обвиняют в дестабилизации, по сравнению с прошлым годом увеличил объёмы поставок газа в Европу на 18% и система — с учётом закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) в России — работает "в какой-то степени на пределе". К такой ситуации на рынке, по словам Завального, привела "неправильная политика" некоторых европейских стран в области декарбонизации.

Также Завальный отметил, что в случае холодной зимы в Европе "проблемы будут увеличиваться".