С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Россия заинтересована в том, чтобы продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ) глава комитета Госдумы по энергетике седьмого созыва Павел Завальный. Глава "Оператора ГТС Украины" обсудил "Северный поток-2" с НАТО

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

"Да, мы … заинтересованы в сохранении транзита газа на выгодных для обеих сторон условиях, в том числе (в том, чтобы — ред.) вернуться к разговору о поставках газа на Украину: она нуждается в российском газе, потому что другого газа, кроме российского, там нет", — отметил Завальный.

Он добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности сотрудничать, призывая к "нормальному … взаимодействию между странами".

При этом, подчеркнул Завальный, многое будет зависеть от политики Украины и спроса на газ в Европе, в том числе заказа европейских потребителей на транзит через Украину. Он отметил, что России выгодно снабжать этим маршрутом юго-восточную, восточную и — "в какой-то степени" — центральную Европу.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.