ЛОНДОН, 5 окт — ПРАЙМ. Британских потребителей и поставщиков энергетики ждет тяжелая зима из-за рекордно высоких мировых цен на газ, стране необходимо снижать зависимость от импортного газа, заявили РИА Новости в британской ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK. Перегрелись. Россия покажет Европе, где брать дешевый газ

Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за 1 тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 5 октября фьючерсные цены в моменте превышали рекордные 1450 долларов.

C января этого года в Британии из-за высоких цен на газ обанкротились уже 12 энергокомпаний, которые обслуживали около 1,5 миллиона потребителей.

"Это будет сложная зима для потребителей и поставщиков, поэтому сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев. Это еще раз подчеркивает необходимость дальнейшего расширения наших ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения нашей зависимости от импортного газа и уязвимости от волотильных цен на углеводородное сырье", — рассказали в ассоциации.

Представители энергетического сектора также считают, что стране необходима национальная программа по энергоэффективности домов, как самая эффективная мера по долгосрочному снижению расходов потребителей.

Резкие колебания цен на газ ударили и по другим секторам экономики. Несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства на заводах из-за роста цен на газ, что привело к нехватке углекислого газа в стране. Углекислый газ, который используется для оглушения животных перед убоем и при упаковке мясопродуктов, является побочным продуктом производства нитрата аммония. Представители индустрии предупредили, что стране грозит продовольственный кризис, если проблема с недостатком углекислого газа не будет решена.

Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании 22 сентября заключило сделку на три недели с производителем удобрений CF Fertilisers о немедленном возобновлении производства, чтобы не допустить в стране продовольственного кризиса.