КРАСНОЯРСК, 6 окт — ПРАЙМ. "Эн+ Груп" ожидает по итогам 2021 года рекордный показатель выработки электроэнергии, сообщил журналистам глава энергетического бизнеса "Эн+ Груп" Михаил Хардиков.

"Этот год, однозначно, будет рекордный за последние лет 10. Это уже видно по полугодовым результатам. Тенденция остаётся", — сказал он.

В частности Хардиков отметил, что в текущем году одна только Красноярская ГЭС в сентябре поставила исторический рекорд по выработке за месяц.

В первом полугодии 2021 года выработка электроэнергии "Эн+ Груп" выросла на 12% в годовом выражении, до 44 миллиардов кВт.ч. Выработка компании по итогам 2020 года выросла на 5,7% по сравнению с показателем предыдущего года, до 82,2 миллиарда кВт.ч. Bloomberg: мир ожидает глобальный кризис из-за цен на энергоресурсы

Компания планирует построить в Сибири четыре новых гидроэлектростанции, три из них — до 2030 года, добавил Хардиков.

В частности, речь идёт о Тельмамской ГЭС, с проектом которой компания планирует участвовать в отборе проектов строительства генерации для БАМа и Транссиба, и Крапивинской ГЭС на 345 МВт в Кемеровской области; также планируется строительство двух крупных ГЭС на Ангаре (Нижне-Богучанской на 660 МВт и Мотыгинской на 1ГВт).

Инвестиции в строительство запланированы в объёме 1-1,3 миллиарда долларов на Тельмамскую ГЭС, порядка 1,3 миллиарда на Мотыгинскую, 20 миллиардов рублей на Крапивинскую и порядка 105 миллиардов — на Нижне-Богучанскую. Также, согласно Хардикову, Тельмамская и Нижне-Богучанская ГЭС могут быть построены до 2030 года, Крапивинская — в 2027 году. Сроков строительства Мотыгинской ГЭС он не обозначил.

"Все эти ГЭС мы будем реализовывать только понимая, что это окупаемые проекты", — также подчеркнул Хардиков. Путин прокомментировал переход к зеленой энергетике

"Эн+ Груп" также готова построить в Иркутске противопаводковые ГЭС, если подобные проекты будут востребованы, заявил он. "Мы обсуждали, смотрели. Если эта тема пойдёт дальше по стране, мы в Иркутской области точно будем готовы к противопаводковым ГЭС", — сказал Хардиков.

"Если государство будет эту тему расширять, мы в этом точно поучаствуем", — заявил глава энергетического бизнеса "Эн+ Груп".

Строительство Сегозерской ГЭС в Карелии в процессе, ее запуск пока ожидается в конце будущего года, уточнил Хардиков.

Глава энергетического бизнеса "Эн+ Груп" тажке подчеркнул важность освоения гидропотенциала РФ в период энергоперехода, нужно не забывать про гидроэлектростанции. По его словам, на данный момент в Сибири гидропотенциал освоен только на 20%. При этом в Норвегии, Канаде — он освоен на 90%.

"Страна сейчас идёт по формулированию принципов и задач энергоперехода…. Мы считаем, что с учетом энергоперехода, с учетом того, какие сейчас тенденции в экологии — ни в коем случае нельзя забывать про развитие ГЭС и повышение освоения гидропотенциала. Мы ведём работу по включению ГЭС в программы развития", — заключил Хардиков, добавив при этом, что энергия ГЭС полностью соответствует стратегиям энергоперехода.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,8 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").