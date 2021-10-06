МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ отправило на согласование ведомствам новую версию стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, которая предполагает снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году и достижение углеродной нейтральности к 2060 году, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на новый вариант стратегии. В Минприроды назвали главные климатические риски для России

Новый вариант стратегии социально-экономического развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов был рассмотрен на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 27 сентября и 30 сентября разослан на согласование в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды, сообщает издание. Также во вторник стратегия обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Эта версия, уже третья, — самая амбициозная из всех, а из четырех сценариев прежних проектов в ней осталось только два: инерционный и целевой (интенсивный), который и предлагается как основной.

Интенсивный сценарий стратегии предполагает рост выбросов на 0,6% до 2030 года и их последующее снижение на 79% от нынешнего уровня к 2050 году. Проект также учитывает и сильный рост поглощающей способности экосистем в 2,2 раза, что, однако, ниже чем в предыдущих версиях стратегии. Падение нефтегазового экспорта на уровне 2% будет сопровождать рост ненефтегазовых поставок на 4,3% в год, а темпы роста экономики в 2030-2050 годах составят 3% и замедлятся до 2,7% к концу 2040 годов. Достижение углеродной нейтральности РФ при таком сценарии предполагается к 2060 году,

Среди мер по снижению выбросов в интенсивном сценарии упоминается углеродное ценообразование (внедрение нормативов, стимулирование низкоуглеродных технологий, корректировка НДПИ), развитие зеленого финансирования и поддержка распространения сертификатов происхождения энергии и развитие системы публичной нефинансовой отчетности. Для реализации сценария потребуются совокупные инвестиции в снижение выбросов в размере 1% ВВП в 2022-2030 годах и 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах. Путин прокомментировал переход к зеленой энергетике

При этом в инерционном сценарии выбросы растут на 8% к 2030 году и на 25% к 2050 году при неизменной поглощающей способности лесов, где углеродоемкость экономики РФ превысит среднемировые показатели к 2050 году, а углеродная нейтральность достигнута не будет. Согласно этому сценарию, с 2027 года экономику РФ ожидает падение нефтегазовых доходов на 2,7% в год, которое не компенсируется расширением ненефтегазового экспорта, а рост ВВП в 2030-2050 годах составит 1,5% и к 2050 году замедлится до 1%, сообщает издание.

"Стратегия доработана по замечаниям профильных ведомств и правительства. В задачи целевого сценария мы закладываем обеспечение глобальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. В инерционном — предполагаем сохранение текущей экономической модели, включая сохранение структуры энергобаланса", — приводятся в газете слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Ранее Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.