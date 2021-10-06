Еврокомиссия считает скачок цен на энергию неожиданным и связанным со многими факторами
БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Кризис, связанный с высокими ценами на энергию, оказался неожиданным, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента.
По ее словам, он связан со многими факторами.
"Мировая экономика начала восстанавливаться от пандемии и появился "энергетический голод", особенно в Азии. Поставки газа в Европу сузились. Необычно холодные зима и весна истощили запасы газа в Европе. Летом технические работы на газопроводах, задержанные пандемией, сократили поставки. Внутренняя добыча газа в Европе сократилась", — уточнила Симсон.
Кроме того, Россия не забронировала дополнительные мощности на прокачку газа в ЕС, усугубило ситуацию и снижение поставок с ветровых электростанций из-за меньшего объема ветра в Западной Европе.
После стабильного снижения на протяжении более чем десятилетия, цены на энергию в последнее время подскочили и находятся среди важнейших тем в Европе, отметила она.
"Этот ценовой шок — неожиданный кризис", — подчеркнула Симсон.
Однако в Еврокомиссии считают, что такая ситуация будет временной, об этом говорят ожидания рынка. "Мы должны продолжать идти по пути более чистой и более доступной энергии", — резюмировала Симсон.
https://1prime.ru/energy/20211006/834889762.html