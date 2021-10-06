БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Кризис, связанный с высокими ценами на энергию, оказался неожиданным, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента. Евросоюз обсуждает совместные закупки газа

По ее словам, он связан со многими факторами.

"Мировая экономика начала восстанавливаться от пандемии и появился "энергетический голод", особенно в Азии. Поставки газа в Европу сузились. Необычно холодные зима и весна истощили запасы газа в Европе. Летом технические работы на газопроводах, задержанные пандемией, сократили поставки. Внутренняя добыча газа в Европе сократилась", — уточнила Симсон.

Кроме того, Россия не забронировала дополнительные мощности на прокачку газа в ЕС, усугубило ситуацию и снижение поставок с ветровых электростанций из-за меньшего объема ветра в Западной Европе.

После стабильного снижения на протяжении более чем десятилетия, цены на энергию в последнее время подскочили и находятся среди важнейших тем в Европе, отметила она.

"Этот ценовой шок — неожиданный кризис", — подчеркнула Симсон.

Однако в Еврокомиссии считают, что такая ситуация будет временной, об этом говорят ожидания рынка. "Мы должны продолжать идти по пути более чистой и более доступной энергии", — резюмировала Симсон.