БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Кризис, связанный с высокими ценами на энергию, оказался неожиданным, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента.

Поставки газа в Европу

Евросоюз обсуждает совместные закупки газа

По ее словам, он связан со многими факторами.

"Мировая экономика начала восстанавливаться от пандемии и появился "энергетический голод", особенно в Азии. Поставки газа в Европу сузились. Необычно холодные зима и весна истощили запасы газа в Европе. Летом технические работы на газопроводах, задержанные пандемией, сократили поставки. Внутренняя добыча газа в Европе сократилась", — уточнила Симсон.

Кроме того, Россия не забронировала дополнительные мощности на прокачку газа в ЕС, усугубило ситуацию и снижение поставок с ветровых электростанций из-за меньшего объема ветра в Западной Европе.

После стабильного снижения на протяжении более чем десятилетия, цены на энергию в последнее время подскочили и находятся среди важнейших тем в Европе, отметила она.

"Этот ценовой шок — неожиданный кризис", — подчеркнула Симсон.

Однако в Еврокомиссии считают, что такая ситуация будет временной, об этом говорят ожидания рынка. "Мы должны продолжать идти по пути более чистой и более доступной энергии", — резюмировала Симсон.