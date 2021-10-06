МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября обновила исторический рекорд, превысив 300 долларов за тонну, сообщило международное ценовое агентство Argus. Евросоюз обсуждает совместные закупки газа

"Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября выросла на 40 долларов за тонну и превысила 300 долларов за тонну (cif Амстердам-Роттердам-Антверпен)", — указывает агентство.

Предыдущий исторический рекорд, наблюдавшийся в июле 2008 года, был побит меньше недели назад, 1 октября.

Цены на уголь растут на фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона. Основной поставщик угля в Европу — Россия.