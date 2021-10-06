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2021
https://1prime.ru/energy/20211006/834890271.html
Цена на энергетический уголь в Европе обновила исторический рекорд
Энергетика
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Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября обновила исторический рекорд, превысив 300 долларов за тонну, сообщило международное ценовое агентство Argus. "Цена на... ПРАЙМ, 06.10.2021
энергетика, новости, уголь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября обновила исторический рекорд, превысив 300 долларов за тонну, сообщило международное ценовое агентство Argus.
"Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября выросла на 40 долларов за тонну и превысила 300 долларов за тонну (cif Амстердам-Роттердам-Антверпен)", — указывает агентство.
Предыдущий исторический рекорд, наблюдавшийся в июле 2008 года, был побит меньше недели назад, 1 октября.
Цены на уголь растут на фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона. Основной поставщик угля в Европу — Россия.