С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что предстоящая зима будет холодной, хорошей для компании, заявил журналистам зампред правления Виталий Маркелов на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021). Евросоюз обсуждает совместные закупки газа

"Хорошая зима, холодная. Для "Газпрома" будет хорошая зима", — ответил Маркелов на вопрос об ожиданиях по предстоящей зиме.

Накануне также глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов поделился своими ожиданиями по предстоящей зиме. Он отметил, что в России ожидается холодная и снежная зима, однако поставки на внутренний рынок будут для "Газпрома" приоритетом.

Ранее в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).

ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ

"Газпром" сохраняет прогноз по своей добыче газа на 2021 год в объеме более 510 миллиардов кубометров, точный уровень добычи в четвертом квартале будет зависеть от спроса, заявил журналистам зампред правления компании Виталий Маркелов.

"Так и сохраняется (прогноз по добыче на 2021 год — ред.), более 510 миллиардов кубометров", — сказал Маркелов на вопрос о том, был ли пересмотрен в сторону повышения прогноз по добыче газа компании на 2021 год, озвученный ранее. Евросоюз изучает все возможности поставок на рынке энергии

При этом комментируя ожидания по показателю в четвертом квартале, Маркелов ответил: "Все зависит от спроса и холодной или теплой погоды. Мы работаем под спрос. До этого было превышение, сейчас чуть-чуть превышение. И вопрос от чего превышение? Если от 2020 года, то значительное превышение, если от плана, то тут другой момент", — сказал он.

"Газпром" за прошедшие три квартала (январь-сентябрь) увеличил добычу газа на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 378,1 миллиарда кубометров. В абсолютном выражении рост составил 55,7 миллиарда кубометров.

Как сообщал в конце августа глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников, добыча газа группой в 2021 году увеличится более чем на 55 миллиардов кубометров и превысит 510 миллиардов — это максимальный уровень за последние 10 лет. Таким образом, "Газпром" уже обеспечил озвученный им рост в абсолютном выражении по итогам 9 месяцев.

В 2020 году "Газпром" добыл 453,5 миллиарда кубометров газа.