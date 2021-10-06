БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе своего недавнего визита в страны Персидского залива обсуждал сотрудничество в области энергетики и в сфере поставок энергоресурсов, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. Евросоюз изучает все возможности поставок на рынке энергии

"Боррель обсуждал эти вопросы во время своего недавнего визита в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Это очень важные игроки в сфере поставок энергоресурсов, вопросах энергетики, цен на энергоресурсы, стабильности ситуации в этой сфере. Поэтому — да, такие контакты проводятся с партнерами в этом регионе", — сказал он.

Стано напомнил, что отношения ЕС со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива будут обсуждаться на предстоящем заседании Совета ЕС.

Стоимость фьючерсов на европейском рынке в ходе торгов поднималась до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 11.41 мск цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF опустилась до 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчётной цены вторника.