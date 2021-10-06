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2021
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Цена фьючерсов на газ упала до $1679 за тысячу кубов
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Стоимость фьючерсов на газ в Европе резко опустились до 1679 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. Минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937... ПРАЙМ, 06.10.2021
энергетика, новости, газ, торги, биржи, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе резко опустились до 1679 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
Минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск стоимость составляет 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчётной цены вторника.