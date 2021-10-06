МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе резко опустились до 1679 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Минутами ранее цена на газ в Европе достигала 1937 долларов за тысячу кубов.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 11.41 мск стоимость составляет 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчётной цены вторника.