МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе растеряла рост, уже падала до 1500, позже до 1325 долларов за тысячу кубов после рекорда среды в $1937. Цена снижаясь на 4,7% к уровню вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Путин назвал ошибочной политику Европы на энергорынке

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду впервые в истории превысила 1900 долларов за тысячу кубометров и достигла 1937 долларов. Однако вскоре резко начала откатываться назад.

К 14.29 мск стоимость газа опускалась до 1499 долларов, замедлив рост ко вторнику почти до 8%. К 14.35 мск падение ускорилось до 1325 долларов за тысячу кубов (снижение на 4,7% ко вторнику). Таким образом, по отношению к рекордному значению среды цена растеряла более 600 долларов.