.МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Энергетический кризис, который по мере приближения зимы становится все реальнее, сильно отличается о того, который постиг нас в морозном январе 2009 года. Об этом пишет аналитик в области энергетики, журналист словацкого издания Dennik N Карел Гирман.

Он вспоминает, что тогда российские поставки газа через Украину неожиданно полностью прекратились, однако это оказало лишь краткосрочное и чисто локальное воздействие на Словакию и Балканы. У остальных европейцев газа было вдоволь, и мир практически не заметил этого кризиса.

Сегодня же, подчеркивает он, кризис носит глобальный характер и все ощутимее сказывается в Европе, а также в развитых странах Дальнего Востока, и прежде всего в Китае. В "Газпром экспорте" назвали минусы дорогого газа

"Нынешний энергетический кризис вписан в общемировую турбулентность, вызванную пандемией COVID-19, а также резкими отклонениями в производительности мировой экономики", пишет Гирман.

Словацкий журналист проанализировал три возможных сценария развития текущего энергетического кризиса, который, как он отмечает, "вполне может изменить политический и экономический расклад не только в Европе, но и во всем мире".

НЕГАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Автор Dennik N предполагает, что если зима в Европе выдастся морозной или затянется (средняя зима за последние пять лет) или если нас накроет хотя бы несколько, пусть даже краткосрочных, волн морозного арктического воздуха где-то под конец зимы, в феврале или начале марта, то может возникнуть серьезная проблема с покрытием резкого роста ежедневного потребления в Европе.

Особенно плохо, если подобная арктическая волна нагрянет под конец зимы, поскольку в хранилищах будет оставаться уже крайне мало газа для поддержания достаточного давления в газовой системе.

Помимо этого, Гирман считает, что, если по какой-либо причине во время отопительного сезона и особенно в его конце поставки трубного газа от одного из поставщиков будут нестабильными, то вся Европа столкнется с его дефицитом, и тогда придется прибегнуть к регулированию поставок для промышленности. В приоритете — отопление домохозяйств и критически важной инфраструктуры, например больниц.

Он также напоминает о том, что под Новый год немцы планируют остановить последние блоки своих АЭС, которые покрывают около 7% их потребления. Разумеется, это больше повысит нагрузку на газовые источники электроэнергии, тем более что угольные электростанции и без того работают сегодня на полную мощность.

"Если бы одновременно в Северном море и Средиземноморье стало меньше ветров или воцарился штиль, а остальная часть Европы столкнулась бы с инверсией, что парализовало бы производство электроэнергии в ветряных и солнечных парках, то под угрозой оказалось бы стабильное функционирование всей европейской системы электроснабжения. В такой ситуации даже минимальная, в нормальных условиях банальная, техническая проблема может привести к общеевропейскому блэкауту", — предупреждает словацкий аналитик.

Помимо этого, журналист Dennik N отмечает, что в Европе очень дорогими будут и квоты на выбросы. "Значительная часть энергоемкой промышленности (химия, производство строительных материалов, металлургия) значительно ограничит или остановит производство, что впоследствии скажется и на других секторах (сельское хозяйство и пищевая отрасль, строительство)", — считает он. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

Ускорится общая инфляция, и ситуация перерастет в серьезный социально-политический кризис на фоне роста международной напряженности.

"Если на арене появится еще и какой-нибудь "черный лебедь" (крупная техническая авария на каком-нибудь энергетическом производственно-транзитном объекте или конфликт, блокирующий поставки сырья на мировые рынки, например, в Персидском заливе или на украино-российской границе), то общемировая ситуация может стать критической", — резюмирует словацкий аналитик.

ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Если представить, что температура, характер и продолжительности зимы будут очень комфортными, пишет Гирман, то в целом повторится зима двух- или трехлетней давности: тогда весна началась уже во второй половине февраля. Такой же мягкой зима будет и в Азии и Северной Америке. В результате запасов в хранилищах будет достаточно, и поставки трубного газа, в том числе от "Газпрома", будут бесперебойными, прогнозирует автор Dennik N. На всем рынке от США и Европы вплоть до Японии к концу зимы возникнет избыток предложения СПГ.

Остановку блоков немецких АЭС в случае такого сценария пройдет безболезненно благодаря не только теплой зиме, но и ветряным условиям, благоприятным для работы возобновляемых источников энергии в ветряных парках.

При благоприятном развитии событий, пишет словацкий аналитик, цены на газ и электроэнергию прекратят свой рост и с приходом весны резко пойдут вниз. Вместе с отступлением пандемии коронавируса это оживит европейскую и мировую экономику, что, конечно, замедлит снижение цен на энергоносители и электричество на фоне роста спроса, но ситуация на рынке стабилизируется и станет более предсказуемой.

РЕАЛИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Аналитик считает, что, скорее всего, предстоящая зима выдастся средней за последние пять лет, то есть не будет ни очень холодной, ни слишком долгой, однако на протяжении всего отопительного сезона ситуация будет очень напряженной, а цены останутся крайне высокими.

Гирман пишет, что необходимости регулировать поставки газа для потребителей, в том числе благодаря стабильности трубных поставок газа и широкому предложению на рынке СПГ, вероятнее всего, получится избежать, поскольку в Азии зима будет такой же.

"Физической стабильности и достаточности поставок газа поспособствует и то, что некоторые его крупные промышленные потребители, в первую очередь химическая отрасль и отчасти производство строительных материалов, ввиду нынешних экстремально высоких цен ограничат или временно полностью остановят свое производство, а другие потребители, включая домохозяйства, будут экономить или предпочтут другое топливо, например биомассу. Это освободит определенные запасы газа для тепло- и энергоснабжения и снизит нагрузку на газовые хранилища, поэтому запасов хватит до весны", — считает словацкий аналитик.

Стабильным будет производство и передача электроэнергии, и рынок справится даже с остановкой немецких атомных блоков благодаря благоприятным ветряным условиям, позволяющим в стандартном и стабильном режиме вырабатывать "зеленую электроэнергию" из ветра. Bloomberg: мир ожидает глобальный кризис из-за цен на энергоресурсы

Гирман также предполагает, что цены на рынке электричества в Европе будут держаться до весны на очень высоком уровне, включая цены квот на выбросы, и в связи с этим у Брюсселя и национальных правительств возникнут проблемы.

"Им придется отчасти пересмотреть европейскую энергетическую политику. Нет, они не откажутся от средне- и долгосрочных целей, то есть повышения энергоэффективности и поддержки возобновляемых источников и электромобилей. Но они, исходя из здравых рассуждений, учтут факторы, влияющие на сети электропередач, и осознают необходимость их стабилизации и балансировки с помощью доступных ископаемых видов топлива. И тогда они не станут блокировать атомную энергетику", — пишет автор Dennik N.

По мнению Гирмана, странам ЕС придется-таки пересмотреть общую концепцию энергетической безопасности и сотрудничества с внешними ключевыми партнерами, в том числе Россией. "По образцу нефти и нефтепродуктов может быть создана общеевропейская система формирования и управления обязательными стратегическими запасами газа", — резюмирует он.