МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Государства Балтии не в состоянии увеличить импорт электроэнергии из России из-за позиции регулятора Литвы. Между тем, рост энергоимпорта необходим для смягчения последствий роста цен на электроэнергию, заявили в "Интер РАО".

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