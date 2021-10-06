Регулятор Литвы не дает странам Балтии нарастить энергоимпорт из России
"Интер РАО": регулятор Литвы не дает странам Балтии увеличить импорт электроэнергии из РФ
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Государства Балтии не в состоянии увеличить импорт электроэнергии из России из-за позиции регулятора Литвы. Между тем, рост энергоимпорта необходим для смягчения последствий роста цен на электроэнергию, заявили в "Интер РАО".
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https://1prime.ru/energy/20211006/834890999.html
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