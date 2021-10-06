КИЕВ, 6 окт — ПРАЙМ. Украина предлагает дополнительно мощности транзита газа в ЕС в размере 80 миллионов кубометров в сутки, но "Газпром" использует даже меньше законтрактованных объемов на фоне газового кризиса в ЕС, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в среду. В Японии рассказали, почему Россию нельзя обвинять в росте цен на газ

"Миллиарды евро пошли на дно Балтийского моря в виде проекта "Северный поток", при этом маршруты через Украину и Польшу стоят полупустые накануне отопительного сезона и в условиях общеевропейской газового кризиса. Украина предлагает дополнительно около 80 миллионов кубометров мощностей для транзита газа в Европу в сутки, но "Газпром" использует даже меньше законтрактованных мощностей (менее 109 миллионов кубометров в сутки)", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина поддерживает расследование ЕС рекордного роста цен на газ. "Оператор ГТС Украины поддерживает такое предложение и со своей стороны выступает за соблюдение правил энергетической солидарности ЕС всеми участниками рынка газа и выступает за прозрачное образование тарифов", — добавил он.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в среду превышала уже 1900 долларов, однако затем резко начала откатываться назад. Испания, Франция, Чехия, Греция и Румыния предложили провести расследование в отношении функционирования европейского газового рынка на фоне роста цен на энергию.

"Газпром" в сентябре объявил о полном завершении строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия (до конца 2024 года), и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.