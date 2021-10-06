Генсек ОПЕК Баркиндо: происходящий сейчас мировой газовый кризис говорит об ошибках в энергопереходе
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Происходящий сейчас мировой газовый кризис говорит о том, что энергопереход идет неверно, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
"Я думаю, нельзя назвать региональным газовый кризис, который мы видим сегодня, потому что он перешел в глобальный газовый кризис – не только в США, но и в Европе, а теперь еще и в Азии. Он подтвердил наши твердые убеждения в том, что энергопереход не происходит должным образом – его посыл искажается", — сказал он в ходе форума Energy Intelligence.
Он добавил, что создается впечатление, что факты и наука порой намеренно представляются в ложном свете, что приводит к таким последствиям. Баркиндо процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что "истерика" на энергорынке мешает дискуссии. Путин во вторник на совещании с членами кабмина отметил, что в Европе происходит истерика и неразбериха на рынке углеводородов и нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии.
Баркиндо также заявил, что волатильность цен на нефтяном рынке никак не связана с действиями ОПЕК+ и определяется внешними факторами. Напротив, альянс ОПЕК+ своими действиями показал приверженность устойчивому нефтерынку.
https://1prime.ru/energy/20211006/834893813.html