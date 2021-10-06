МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Происходящий сейчас мировой газовый кризис говорит о том, что энергопереход идет неверно, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. "Газпром" ожидает холодную зиму, хорошую для компании

"Я думаю, нельзя назвать региональным газовый кризис, который мы видим сегодня, потому что он перешел в глобальный газовый кризис – не только в США, но и в Европе, а теперь еще и в Азии. Он подтвердил наши твердые убеждения в том, что энергопереход не происходит должным образом – его посыл искажается", — сказал он в ходе форума Energy Intelligence.

Он добавил, что создается впечатление, что факты и наука порой намеренно представляются в ложном свете, что приводит к таким последствиям. Баркиндо процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что "истерика" на энергорынке мешает дискуссии. Путин во вторник на совещании с членами кабмина отметил, что в Европе происходит истерика и неразбериха на рынке углеводородов и нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии.

Баркиндо также заявил, что волатильность цен на нефтяном рынке никак не связана с действиями ОПЕК+ и определяется внешними факторами. Напротив, альянс ОПЕК+ своими действиями показал приверженность устойчивому нефтерынку.