МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Европейцы пытаются сохранять углеродную нейтральность за счет России, но Москва постарается выстроить диалог на основе интересов всех сторон, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитии энергетики в среду. Путин оценил идею перехода на биржевую торговлю газом

Во время совещания председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук рассказал президенту, что "выработка на угле в Германии по итогам года составляет 27% от энергобаланса, а в России 13%". "Поэтому странно бороться за углеродную нейтральность", — сказал Ковальчук.

"Вы задали правильный вопрос, как можно бороться за углеродную нейтральность, если энергобаланс в Европе, в данном случае в ФРГ, в части угольной генерации в два раза больше чем в России. Оказывается, можно, и они это делают. И стараются делать, имею ввиду европейцы в целом, за чужой счет. В данном случае, пытаются делать за наш счет, за счет РФ. Надеюсь, соответствующий диалог мы выстроим, имея ввиду интересы всех сторон на мировом энергетическом рынке", — подчеркнул Путин.