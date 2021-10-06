МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев составил практически 1000%, в России — порядка 4%, российская энергетика надежна и конкурентоспособна, сообщил гендиректор компании Борис Ковальчук. Новак рассказал, что может охладить ситуацию на газовом рынке

"Общий рост цен в Европе на сегодняшний день на электроэнергию составил практически 1000%. В России — 4%", — сказал Ковальчук на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.

В частности он указал, что на 7 октября средняя цена в Германии составила 302,5 евро за МВт.ч, во Франции – 298,3 евро за МВтч, в Великобритании – 320,1 евро за МВтч. При этом в России цена составляет порядка 20 евро за МВт.ч.

Ковальчук отметил также, что зарубежные рынки практически имеют в 10 раз более высокое ценообразование, чем рынок РФ.

"Российская энергетика, благодаря работе правительства, действительно обеспечивает надежное и конкурентноспособное производство электроэнергии", — заключил Ковальчук.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,8 ГВт. "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.