БЕРЛИН, 6 окт — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России. Путин призвал сохранить украинский транзит даже на невыгодных условиях

На пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС-Западные Балканы, который прошел 5-6 октября в Словении, Меркель сказала, что, по ее информации, Россия полностью исполняет обязательства по договорам о поставках газа в Европу, а в заинтересованности со стороны европейцев есть сомнения.

"Поэтому возникает вопрос: достаточно ли заказов (на российский газ – ред.), или высокая цена на данный момент, возможно, является также причиной заказывать не так много? Все это должно быть проанализировано до октябрьского Совета ЕС в Брюсселе, и тогда мы вернемся к этой теме", — сказала Меркель, стенограмму ее выступление приводит сайт пресс-службы правительства ФРГ.

В Европе наблюдается рост стоимости газа, цена на открытии торгов 6 октября превысила 1700 долларов за кубометр и поднималась в течение дня выше 1900 долларов.

На совещании по вопросам энергетики в среду президент России Владимир Путин попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. По словам президента РФ, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. И хотя руководство "Газпрома" считает, что выгоднее заплатить штраф Киеву и нарастить подачу газа в Европу по новым трубопроводным системам, Путин сказал, что нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа по территории Украины.