МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в России в сентябре снизились из-за комбинации благоприятных факторов, в первую очередь — завершения летнего сезона повышенного спроса, такое мнение РИА Новости высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Сечин назвал стабильной ситуацию на рынке нефтепродуктов в России

По данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России в сентябре снизилась на 0,4% по отношению к августу, а с начала года он подорожал на 6,2% при инфляции 5,3%. Если же говорить о недельной динамике, то цены на топливо для розничных потребителей снижались первые три недели сентября, после чего вернулись к небольшому росту.

"Снижение розничных цен на топливо в сентябре в первую очередь можно объяснить завершением летнего сезона традиционно высокого спроса, в этом году осложненного закрытыми границами и, соответственно, еще более высоким спросом, чем обычно", — пояснил Юшков.

По его словам, на цены в рознице, в том числе на независимых АЗС, также оказало влияние и увеличение продаж топлива через биржу. Еще один важный фактор — работа демпферного механизма в пользу нефтепереработчиков, позволяющий сетям АЗС нефтяных компаний держать цены на бензин в "нормальной динамике".

"В октябре динамика продаж через биржу вернулась в норму, спрос подрос и профицит предложения исчез, с чем и связано возвращение цен к своей обычной розничной динамике в пределах инфляции. Несмотря на это, сохраняется баланс рынка, и поэтому если мы и увидим рост цен в рознице, то он не превысит динамики инфляции этой осенью", — подытожил аналитик.