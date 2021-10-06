ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия не станет предстоящей зимой использовать поставки энергоносителей как средство продвижения своих внешнеполитических интересов, и посоветовал Европе работать над диверсификацией видов топлива и их источников. Эксперт назвал ещё один фактор роста цены на газ

"Россия в прошлом использовала энергоносители как инструмент или, как некоторые сказали бы, оружие своей внешней политики. Я надеюсь, что мы этого не увидим, двигаясь вперед, особенно, когда настанет зима", — цитирует госдепартамент интервью Блинкена агентству Блумберг.

Ему был задан вопрос, "играет ли Россия в игры, не поставляя больше газа".

Госсекретарь, который находится с визитом во Франции, добавил, что рассчитывает увидеть наращивание сотрудничества и большую координацию между странами в решении энергетических проблем.

Высокие цены на нефть и газ Блинкен назвал аргументом в пользу перехода к новым видами энергии, а также диверсификации поставок.

"Мы посреди затяжного транзита к возобновляемым источникам различного рода, отказу от ископаемого топлива. Во время транзита возможны непростые участки с ухабами прежде, чем возобновляемая энергетика заработает и сможет закрыть бреши", — сказал он.

Ранее заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский попросил ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в свете резкого роста цен. По его словам, на это повлиял целый ряд факторов и не в последнюю очередь "манипуляции на рынке" со стороны "доминирующего поставщика газа".

По словам посла России в Польше Сергея Андреева, "понятно, что виноватого найдут, понятно, кто будет этот виноватый". Он также задался рядом вопросов о потенциальных последствиях: "если Россию назначат виноватой, то что дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет?" Посол отметил, что "рано или поздно придется считаться с объективными реалиями.