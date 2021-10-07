БРЮССЕЛЬ, 7 окт — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" позволит снизить цены на газ через несколько месяцев, такое мнение РИА Новости высказал старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент (Philippe Ledent). В Германии заявили о поражении Европы в связи с "Северным потоком 2"

Эксперт отмечает, что спрос на газ повышается по мере того, как все страны меняют свой взгляд на энергоснабжение примерно в одно и то же время, что приводит к медленной тенденции роста потребления газа и, следовательно, цен на газ; спрос на газ также вырос из-за холодной весны, несмотря на кризис COVID-19, что привело к снижению запасов. Такая ситуация дестабилизирует в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

"Но по мере реализации других источников, таких как неизбежный ввод в эксплуатацию русско-германского газопровода "Северный поток 2" и полное возобновление работы производственных единиц в России и Норвегии, например, ситуация на рынках станет более штатной и цена на газ снизится. Это вопрос нескольких месяцев", — отмечает аналитик.

Нынешний рост цены является исключительным и связан со стрессом, вызванным одновременным экономическим восстановлением в мире, отмечает эксперт. "Рынок останется дефицитным этой зимой, и нормализация ожидается в начале 2022 года", — прогнозирует аналитик.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом ещё в понедельник цены в моменте не превышали 1200 долларов, за два дня выросли более чем в полтора раза.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

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