Эксперт Ледент: неизбежный ввод "Северного потока 2" снизит цены на газ через несколько месяцев
БРЮССЕЛЬ, 7 окт — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2" позволит снизить цены на газ через несколько месяцев, такое мнение РИА Новости высказал старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент (Philippe Ledent).
Эксперт отмечает, что спрос на газ повышается по мере того, как все страны меняют свой взгляд на энергоснабжение примерно в одно и то же время, что приводит к медленной тенденции роста потребления газа и, следовательно, цен на газ; спрос на газ также вырос из-за холодной весны, несмотря на кризис COVID-19, что привело к снижению запасов. Такая ситуация дестабилизирует в краткосрочной перспективе, считает аналитик.
"Но по мере реализации других источников, таких как неизбежный ввод в эксплуатацию русско-германского газопровода "Северный поток 2" и полное возобновление работы производственных единиц в России и Норвегии, например, ситуация на рынках станет более штатной и цена на газ снизится. Это вопрос нескольких месяцев", — отмечает аналитик.
Нынешний рост цены является исключительным и связан со стрессом, вызванным одновременным экономическим восстановлением в мире, отмечает эксперт. "Рынок останется дефицитным этой зимой, и нормализация ожидается в начале 2022 года", — прогнозирует аналитик.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом ещё в понедельник цены в моменте не превышали 1200 долларов, за два дня выросли более чем в полтора раза.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Читайте также:
В США назвали способ ответить России за "Северный поток 2" и Крым
https://1prime.ru/energy/20211007/834896893.html