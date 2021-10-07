МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут дать ответ на наступление России в Европе путем увеличения влияния в средиземноморском регионе, пишут для издания The Hill обозреватели Альп Севимлисой и Питер Вудард. СМИ узнало о желании США использовать российские базы в Средней Азии

По их мнению, балтийский газопровод "Северный поток – 2" потенциально создает точку критической слабости в НАТО. "Поскольку Германия и большая часть Европы больше, чем когда-либо прежде, полагаются на российский газ, может возникнуть ситуация, когда европейские правительства будут вынуждены выбирать между отоплением домов в своих странах и союзом с Вашингтоном", — отмечается в статье.

Также авторы напомнили о присоединении Крыма к России, а также о действиях российских вооруженных сил в Сирии, являющейся опорной точкой для российского флота.

Соответственно, именно в Средиземном море находится потенциальный противовес "экспансионистской" политике России, заключают авторы.

По их словам, Соединенным Штатам необходимо произвести финансовое вливание в западный и южный фронты НАТО и со временем передать все Средиземноморье под единое военное командование — MEDCOM.

На фоне растущей "российской угрозы" в регионе, пишут авторы, "было бы ошибкой со стороны США допустить какое-либо ослабление своего влияния".

Читайте также:

Американский генерал счел Россию главной военной угрозой для США