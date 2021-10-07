МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Вслед за голубым топливом дорожает твердое — уголь. О показателе триста долларов за тонну не слышали уже лет двадцать. На рынках сейчас ажиотажный спрос. О том, как долго продлится такая ситуация и сколько заработает на этом Россия, рассказала в своей статье колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева.

ВОЗВРАЩЕНИЕ УГЛЯ

Как отмечает журналист, уголь продолжают покупать все больше, несмотря на призывы сократить выбросы CO2. Его везут даже в экологически сознательную Европу: там пришлось перейти на твердое топливо из-за рекордно высоких цен на газ. В ЕС за голубое топливо дают 1400 долларов за тысячу кубометров.

Энергетические компании дышат на ладан, а некоторые уже совсем разорились. Уголь — единственное спасение. В сентябре Германия, Испания, Великобритания и Франция выработали на твердом топливе около семи миллионов мегаватт-часов. Это на 35% больше, чем годом ранее.

Но, как отмечает Бадмаева, угля Европе не хватает: основные поставщики банально не успевают нарастить экспорт. Запасы на северо-западе континента на минимуме: едва превышают четыре миллиона тонн. В "Газпром экспорте" назвали минусы дорогого газа

К тому же — конкуренция с азиатскими покупателями. В Китае тоже дефицит. Ради голубого неба над головой там закрыли угольные шахты.

"Из-за резкой смены курса власти фактически заставляют банки кредитовать и финансировать угольные компании для расширения производства. Причем КНР — не только основной добытчик, но и главный потребитель", — рассказал Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.

Колумнист РИА Новости отмечает, что китайская экономика быстро восстанавливается, соответственно, предприятиям требуется все больше электроэнергии.

Очевидно, страна продолжит широко использовать твердое топливо. Компартия начала слишком быстро и резко отказываться от него.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также напоминает, что "Пекин испортил отношения с Австралией, где производят около восьми процентов мирового объема угля. Все это совпало с сокращением импорта из Индонезии, обслуживающей, помимо Китая, и Индию, и другие азиатские страны".

В результате две трети китайских провинций перевели в режим экономии электричества. Остановились крупнейшие нефтехимические предприятия.

Дефицит ожидаемо подстегнул цены. И не только в Китае. В Европе твердое топливо стоит примерно на 14% дороже, чем в Азии.

"Поскольку спрос увеличивается, уголь будет дорожать вплоть до конца отопительного сезона и на Западе, и на Востоке, где нарастает угроза энергетического кризиса", — говорит Деев.

ХОЛОДНАЯ ЗИМА И ЖАРКОЕ ЛЕТО

Как напоминает Бадмаева, в последние годы мир нуждался в угле все меньше. Европа, Китай и США дружно взяли курс на декарбонизацию.

"Падение спроса на твердое топливо в пандемию называли переходом на чистую энергию. Однако "озеленение" требует времени. Быстро такое не получится.

К тому же никто не отменял природные катаклизмы. Из-за морозной зимы и аномально жаркого лета европейские подземные газовые хранилища опустели. Цены на голубое топливо стремительно пошли вверх. Не отстают и нефтяные котировки", — пишет колумнист РИА Новости.

Вот и вспомнили про уголь. Но предложение не поспевает за спросом. Европейские производители электроэнергии просят Россию больше экспортировать.

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Да и особого выбора поставщиков нет. Надежда на Россию, которая по запасам ископаемого топлива занимает четвертое место в мире. Шестое — по добыче и третье — по экспорту. Всего в прошлом году за рубеж отправили около 200 миллионов тонн. Китай купил почти 29,5 миллиона, Южная Корея — больше 23, Япония — 21,5.

Однако, как предупреждают эксперты, существенно нарастить добычу вряд ли удастся.

"Угледобывающая промышленность — это долгий цикл производства. Нужны новые технические мощности, соответствующие разрешения, документы. Потребуется порядка двух лет — от намерения до начала разработки нового месторождения. Россия — и так главный поставщик угля в Европу с объемом более 40 миллионов тонн в год", — рассказывает Деев.

Отечественные компании, безусловно, заработают на дорожающем сырье. На азиатских рынках в 2019-м уголь в среднем стоил 90 долларов за тонну. Сейчас в ЕС — 300.

Тем не менее значительного увеличения экспорта не предвидится. Топливо нужно для внутреннего рынка. Синоптики обещают холодную зиму. По статистике, треть сельских домов в России — с печным отоплением, на дровах или угле. В городском жилом фонде таких 7%.

Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев считает, что "в краткосрочной перспективе сохранится ажиотажный спрос. На мировых площадках его будут подогревать спекулянты".

Однако, как пишет Бадмаева, не за горами запуск "Северного потока-2". Рынок ждет заключения долгосрочных газовых контрактов, которые стабилизируют цены на голубое топливо. Затем — и на твердое. И не стоит забывать, что, несмотря на сегодняшний бум, мир все же от угля отказывается. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

"В промышленных котельных, где сжигают газ или уголь, разная специфика работы. Когда топят твердым топливом, в основном используют ручной труд кочегаров. То есть возрастают расходы по заработной плате, по медицинскому обслуживанию, дополнительному питанию. Когда газом — все автоматически. Достаточно нажать кнопку", — уточняет Белхароев.

Впрочем, есть и преимущества: уголь не самовоспламеняется и хранится на открытых площадках. И, как показывает практика, если в холода остальные источники энергии дают сбой, каменное топливо согревает.