МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. ФАС спрогнозировала минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в России, пишет Парламентская газета со ссылкой на опубликованный проект приказа. Цифры, озвученные ведомством, должны будут учитывать региональные власти, когда начнут проводить конкретные расчеты.

По данным издания, тарифы для регионов в целом вырастут как минимум на 5% или до уровня устанавливаемого правительством для каждого региона предельного индекса подорожания коммунальных услуг.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что новые тарифы ударят прежде всего по Чукотке — там максимальный уровень тарифа может составить 9,27 рубля за киловатт. В Якутии — 7,23 рубля, на Камчатке — 7,29 рубля. Жители Московской области также получат высокие цены — 6,23 рубля за киловатт, москвичам придется платить, возможно, 6,28 рубля.

Меньше всего будут платить в Иркутской области (1,27 рубля за киловатт), Хакасии (2,44 рубля), Дагестане (2,97 рубля), Чечне (3,09 рубля) и Мурманской области (3,10 рубля).