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OMV оценила перспективы начала поставок по "Северному потоку-2"
Энергетика
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Австрийская нефтегазовая компания OMV надеется на скорое начало поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-2". Об этом рассказал глава OMV Альфред Штерн. "Мы очень... ПРАЙМ, 07.10.2021
энергетика, новости, северный поток - 2
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV надеется на скорое начало поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-2". Об этом рассказал глава OMV Альфред Штерн.
"Мы очень надеемся, что поставки газа в Европу начнутся скоро и по "Северному потоку-2" для ребалансировки спроса и предложения", — отметил он на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ).