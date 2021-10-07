МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV надеется на скорое начало поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-2". Об этом рассказал глава OMV Альфред Штерн.

"Мы очень надеемся, что поставки газа в Европу начнутся скоро и по "Северному потоку-2" для ребалансировки спроса и предложения", — отметил он на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ).