МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Газпром" и "Иркутская нефтяная компания" заключили соглашение, в рамках которого проработают проект по добыче лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, сообщает "Газпром"

"Сегодня в рамках Петербургского международного газового форума–2021 ПАО "Газпром" и ООО "Иркутская нефтяная компания" (ИНК) подписали меморандум о намерениях", — говорится в сообщении. "Газпром" объяснил свое неучастие в торгах ранним отопительным сезоном

Согласно документу, стороны заинтересованы в реализации совместного проекта по добыче и переработке пластовых рассолов (минерализованных подземных вод) Ковыктинского месторождения "Газпрома" для получения соединений лития и других ценных компонентов.

"Газпром" планирует ввести месторождение, которое станет ресурсной базой газопровода "Сила Сибири", в эксплуатацию в 2022 году и выйти на его проектную мощность в 27,2 миллиарда кубометров газа в год в 2026 году.

В свою очередь, ИНК располагает собственными технологиями переработки литийсодержащих попутных вод и готова их адаптировать для переработки пластовых рассолов месторождения "Газпрома".

"Газпром", как писала газета "Коммерсант", прорабатывал возможность добычи лития еще в 2019 году, однако тогда среди препятствий были в том числе нормативные ограничения.

Затем в 2020 году был принят разработанный Минприроды федеральный закон, который позволяет нефтегазовым компаниям добывать из недр по своим лицензиям не только углеводороды, но и сопутствующее сырье, в том числе литий.

В апреле член совета директоров ИНК Сергей Донской сообщал, что компания планирует с 2022 года начать добывать тысячу тонн солей лития в год в Восточной Сибири.

Литий востребован при производстве литий-ионных батарей, которые применяются для оснащения смартфонов и электромобилей, а также создания мощных систем хранения электроэнергии.

Также литий используется в электронике, для создания лазеров, новых материалов и сплавов, в текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности.

ИНК была образована в 2000 году. Она включает группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на более чем 20 лицензионных участках Восточной Сибири.

В 2020 году объем добычи углеводородов составил 8,6 миллиона тонн.