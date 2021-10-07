МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Тарифы на отопление и горячую воду в Киеве в предстоящем отопительном сезоне вырастут до 40% из-за отсутствия нормативного урегулирования закупок газа, сообщил депутат Киевского городского совета Вадим Сторожук.

По данным горсовета, из-за отсутствия независимого нормативного регулирования закупок газа компания "Нафтогаз Украины" предложила поставщикам тепла фиксированную цену на голубое топливо, которая выше, чем включенная в расчёт тарифов.

"Указанная ситуация обусловит повышение для населения тарифов на горячую воду и отопление до 40%, и усложнит прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов. Киевский городской совет обращается к кабинету министров Украины относительно недопущения роста тарифов на отопление и горячее водоснабжение путем обеспечения природным газом производителя тепла без коммерческих посредников", — цитирует Сторожука пресс-служба горсовета на странице в Facebook.

По его словам, также городские власти обратились к правительству с просьбой установить справедливую цену на газ собственной добычи, который используется для производства тепла.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна готова к безопасному прохождению предстоящего отопительного сезона. Премьер также отметил, что тарифы на газ для населения расти не будут. Он сказал, что тарифы на тепло и горячую воду также не должны расти, но за них отвечают местные власти. По словам Шмыгаля, правительство будет помогать местным властям, чтобы оставить тарифы на прежнем уровне.