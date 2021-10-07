МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Минэнерго видит отставание от графика строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), под риском ввод в регионах РФ в 2021 году 25-30 заправок, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Сегодня мы наблюдаем отставание от графика,… под риском в регионах не ввода 25-30 (АГНКС — ред.)", — сказал он в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

Шульгинов также отметил, что в 2021 году количество АГНКС в стране вырастет на 20%, тогда как план — построить 131 заправку с помощью субсидий и около 35 — на коммерческой основе. Таким образом, к концу этого года число АГНКС в стране ожидалось на уровне 730, добавил Шульгинов.

Минэнерго России создаётся единый центр координации развития инфраструктуры газомоторного топлива, добавил министр. Он также отметил, что газомоторный рынок — самый быстрорастущий среди топливных и при этом экологичный.

Рост потребления газа в качестве моторного топлива в 2021 году, как оценивает Минэнерго, вырастет на 25-30% от уровня прошлого года, составит более чем 1,3 миллиарда кубометров.

ПРОГНОЗЫ

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в России к 2024 году составит, как минимум, 1000, максимум — 1200, сказал журналистам председатель совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков.

"Развитие рынка газомоторного топлива мы видим таким образом: 2024 год — минимум 1000 заправок, максимум — 1200", — рассказал он.

Зубков отметил, что рынок газомоторного топлива активно развивается: количество таких заправок в стране за последние несколько лет увеличилось с 211 до 650, потребление газа на транспорте — с 380 миллионов до ожидаемых по итогам текущего года 1,3 миллиарда кубометров.

Кроме того, добавил Зубков, сжиженный природный газ (СПГ) впервые был использован на водном транспорте. Судна, которые работают на СПГ, есть в Татарстане, отметил он.

Правительство выделяет субсидии, добавил Зубков, однако процесс развития газомоторного топлива может пойти быстрее, если сегодня вместо 28 субъектов РФ возможность получить субсидию за строительство заправки будет у всех 85. Этот вопрос сейчас в стадии проработки в правительстве, подчеркнул он.

"Не везде губернаторы сами активно участвуют… Там, где губернатор сам лично в эти вопросы вникает, занимается, там дела идут хорошо. Это Ростовская область, Татарстан, Ленинградская область, Якутия, где построено уже по 30-40 заправочных комплексов", — заключил Зубков.