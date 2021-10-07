МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в России к 2024 году составит, как минимум, 1000, максимум — 1200, сказал журналистам председатель совета директоров компании "Газпром" Виктор Зубков.

"Развитие рынка газомоторного топлива мы видим таким образом: 2024 год — минимум 1000 заправок, максимум — 1200", — рассказал он.

Зубков отметил, что рынок газомоторного топлива активно развивается: количество таких заправок в стране за последние несколько лет увеличилось с 211 до 650, потребление газа на транспорте — с 380 миллионов до ожидаемых по итогам текущего года 1,3 миллиарда кубометров.

Кроме того, добавил Зубков, сжиженный природный газ (СПГ) впервые был использован на водном транспорте. Судна, которые работают на СПГ, есть в Татарстане, отметил он.

Правительство выделяет субсидии, добавил Зубков, однако процесс развития газомоторного топлива может пойти быстрее, если сегодня вместо 28 субъектов РФ возможность получить субсидию за строительство заправки будет у всех 85. Этот вопрос сейчас в стадии проработки в правительстве, подчеркнул он.

"Не везде губернаторы сами активно участвуют… Там, где губернатор сам лично в эти вопросы вникает, занимается, там дела идут хорошо. Это Ростовская область, Татарстан, Ленинградская область, Якутия, где построено уже по 30-40 заправочных комплексов", — заключил Зубков.